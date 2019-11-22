Правозащитники просят главу СК проверить слова Кадырова на возбуждение ненависти

«Мемориал» и Московская Хельсинская группа обратились к Александру Бастрыкину из-за слов главы Ченчи о пользователях Сети.

Напомним, в начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире республиканского телевидения призвал жестоко наказывать тех, кто «нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями». Согласно переводу Би-би-си, Кадыров на заседании правительства пригрозил «убивать, сажать и пугать» пользователей интернета, «оскорбляющих чью-то честь». В Кремле проверять подобные призывы к внесудебным расправам не стали.

Как передает Znak.com, в связи со сделанным главой Чечни заявлением российские правозащитники из центра «Мемориал» и Московской Хельсинской группы обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Отмечается, что Бастрыкина просят проверить высказывания Кадырова на наличие признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе»), части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

При этом сами представители правозащитных организаций подчеркнули, что это лишь формальный шаг с их стороны, и выразили уверенность, что их заявлению на имя главы СК не будет дан ход.

«Мы подаем его хотя бы для того, чтобы зафиксировать, что власти поступят именно так, как мы этого ожидаем. Мы будем говорить, что "Рамзану Кадырову все позволено, власти прекрасно извещены, что в Чечне совершаются преступления, причем есть основания думать, что с ведома и по указанию главы Чечни, но <российские> власти сознательно закрывают на это глаза". Но для того, чтобы это произносить совершенно уверенно, нам нужно предпринять те действия, которые с точки зрения некоторых кажутся совершенно бессмысленными», — объяснил член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.