3-градусный мороз, а также высокие давление и влажность ждут москвичей 20 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 20 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием периферии антициклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков.

Однако температура воздуха начнет стремительно снижаться. Так, днем 20 ноября в Москве ожидается 1..3 градуса тепла, однако к вечеру — до -3 градусов.

Атмосферное давление при этом останется высоким и в середине дня составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность достигнет около 80-85%.

По мнению специалистов, такие погодные условия окажут неблагоприятное воздействие на самочувствие как метеозависимых, так и не связывающих свое состояние с погодой людей.