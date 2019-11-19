В Карелии не могут понять причину пожелтения снега и массовой гибели птиц

Администрация города Сегежа в Республике Карелия признала факт массовой гибели птиц по неизвестным причинам, которую местные жители связывают с ухудшением экологической обстановки, которая якобы также вызывает желтый снег и неприятный запах.

Как сообщается на сайте администрации, «факт гибели птиц на территории города Сегежа установлен и никем не пытается быть скрыт». При этом там сообщается, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» не выявило отклонений от нормы в пробах воздуха в городе, а причина смерти птиц не установлена. Тела птиц были отправлены в ветеринарную лабораторию Санкт-Петербурга. Отмечается, что жалоб на ухудшение состояния здоровья также выявлено не было.

При этом местные жители создали петицию на имя президента, в которой пожаловались на обстановку в городе и попросили решить проблему с целлюлозно-бумажным комбинатом, деятельность которого, по их мнению и вызывает природные аномалии. «В нашем городе Сегежа происходит постоянный выброс химикатов в воздух, который впоследствии образует туманы с едким, мягко сказать неприятным запахом, порой невозможно открыть окна, вонь ужасная. Также постоянные загрязнения воды, желтый, порой коричневый цвет, осадок, запах. Все это достаточно серьёзно, город травят, сообщая, что показатели в норме. Но мы видим совершенно обратное. У нас погибают птицы, осадки идут с жёлтыми химическими отходами, это катастрофа. Здесь нет ничего в пределах нормы», — говорится в тексте обращения.

Местное издание «КарелИнформ» сообщает, что внутренние службы комбината не выявили отклонений в работе очистных сооружений.

Доследственная проверка организована Следственным отделом по городу Сегежа СУ СК РФ по Республике Карелия. Кроме того, по инициативе природоохранной прокуратуры региона проверку проводит управление Росприроднадзора.