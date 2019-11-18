"Норникель" объявил о планах по модернизации производства

На прошедшей 18 ноября в Лондоне встрече с зарубежными инвесторами «Норникель» представил стратегию «Экологичный рост».

Согласно этому плану, выбросы вредных веществ в атмосферу в Мурманской области сократятся в семь раз благодаря продолжению модернизации производства и закрытию двух устаревших цехов Кольской Горно-металлургической компании в поселке Никель и городе Мончегорске. Именно эти два цеха вносили наибольший вклад в загрязнение и вызывали больше всего критики экологов и жалоб от местных жителей.

Также благодаря «серному проекту» планируется к 2025 году сократить на 90% выбросы в Норильском промышленном районе. Руководство «Норникеля» и администрация Мурманской области рассчитывают, что претворение стратегии в жизнь также позитивно повлияет на привлекательность этого региона Русского Заполярья с точки зрения и туризма, а Норильску позволит даже обойти многие российские мегаполисы по состоянию экологии.

По словам генерального директора экологического правозащитного центра «Беллона» в России Александра Никитина, «это очень позитивная информация, которая подчеркивает, что "Норникель" твердо следует по заявленному пути масштабных экологических трансформаций своей промышленной политики. Плюс ожидаемый результат — существенное снижение выбросов в атмосферу на границе с Норвегией». Никитин подчеркивает, что «пока все заявленные планы "Норникеля" воплощаются в жизнь, и для общества и партнеров по приграничному сотрудничеству это очень хороший сигнал».

Частью плана станет переобучение сотрудников, занятых сейчас на закрываемых производствах, и адаптация работников этих предприятий. Как отметил 31 октября на встрече с рабочими цеха в городе Никель генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко, «без внимания не останется ни один сотрудник».

У «Норникеля» есть позитивный опыт реализации такого рода программ: несколько лет назад был закрыт устаревший Никелевый завод в Норильске. Занятые на предприятии сотрудники прошли программы переобучения и затем были перераспределены на другие заводы. Сейчас объем инвестиций, который предусматривает реализация стратегии «Экологичный рост», оценивается в 140 млрд рублей для Мурманской области и без малого 120 млрд в случае Норильска.