Переменная облачность, +7 градусов и высокое давление ждут москвичей 14 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 14 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться на периферии антициклона, что обусловит переменную облачность и отсутствие осадков.

Воздух в Москве днем 14 ноября прогреется до 5..7, по области — до 4..9 градусов тепла. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха приблизится к 70%.

По данным специалистов, при такой погоде недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, склонные к спастическим реакциям.