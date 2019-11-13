Высокое давление, +7 градусов и отсутствие осадков пообещали москвичам 13 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 13 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием северо-западной части обширного антициклона, что обусловит облачную погоду без осадков и рост атмосферного давления.

Температура воздуха днем в Москве 13 ноября составит 5..7, по области — 2..7 градусов тепла. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха укажет на отметку 70-75%.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 759 мм ртутного столба, что может оказывать негативное влияние при сосудистых нарушениях (нейроциркуляторная астения, атеросклероз сосудов, артериальная гипертония, мигрень).