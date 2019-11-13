В Ставрополе после двух дней поисков нашли живой пропавшую школьницу

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения 16-летней девушки, найденной живой после двух дней отсутствия дома.

Как передает портал Вести.Ru, девушка исчезла утром в понедельник, 11 ноября, после того, как ушла в школу и не вернулась домой. Позднее в лесополосе под Ставрополем правоохранители обнаружили телефон пропавшей, завернутый в полиэтиленовый пакет.

В поисках школьницы полицейским помогали сотрудники патрульно-постовой службы, военные, спасатели и волонтеры. Спустя два дня девушка нашлась живой.

По предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было. Обстоятельства ее исчезновения следователи краевого управления СК выяснят во время опроса школьницы.