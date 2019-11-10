В США суд не освободил пожизненно осужденного, утверждающего, что он умер

В США суд отказался выполнять прошение пожизненно осужденного, который потребовал выпустить его из тюрьмы, поскольку в 2015 году у него пять раз останавливалось сердце, рассказывает The New York Times.

66-летний Бенджамин Шрайбер утверждает, что он выполнил условия, обозначенные в вердикте суда. Несколько лет назад его госпитализировали с судорогами и высокой температурой. Пять раз врачи перезапускали ему сердце, хотя сам пациент и его брат выступали против реанимации. Заключенный уверен, что он технически отбыл свое наказание, умерев несколько раз в больнице.

«Шрайбер или жив, и в этом случае он должен остаться в тюрьме, или он мертв, и в этом случае его обращение не имеет юридического веса», — констатировал суд.

Осужденный отбывает пожизненное наказание с 1996 года за убийство 39-летнего мужчины. Суд лишил его права на досрочное освобождение.