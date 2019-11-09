Британский суд отказал Наталье Потаниной в иске из-за "судебного туризма"

Высокий суд Лондона отклонил аргументы Натальи Потаниной о «невозможности добиться справедливости» в России.

Напомним, российский суд принял решение о разводе супругов Натальи и Владимира Потанина и разделе их имущества в 2014 году. Однако вскоре Наталья Потанина обратилась в суд в Великобритании, запросив при этом рекордную (по оценкам британского агентства Bloomberg) для бракоразводных процессов в Соединенном Королевстве сумму. По мнению Потаниной, российский суд несправедливо разделил имущество при разводе.

Как сообщает агентство, британский судья Джонатан Коэн встал на сторону ответчика и отверг утверждения Потаниной о невозможности добиться справедливого разбирательства в России.

По мнению судьи Коэна, выраженном в решении от 8 ноября, вопрос был рассмотрен в российских судах надлежащим с точки зрения закона образом. Ранее российские суды отклонили все жалобы Натальи Потаниной на результат раздела имущества.

Суд также не согласился с заявлениями истицы о том, что 84 миллиона долларов, полученные ею при разводе, являются «ничтожной суммой». Ранее в британской прессе появлялись сообщения, согласно которым Потанина требовала более 7 млрд долларов, напоминает ТАСС. В решении суда, по данным Bloomberg, фигурирует информация о требовании 6 млрд долларов.

Судья Джонатан Коэн также особо отметил в своем решении, что в случае, если бы требования Потаниной были удовлетворены, это открыло бы дорогу «бракоразводному туризму». По его мнению, этот случай представляет собой «классический пример супруги, чья замужняя жизнь целиком связана с родной страной и которая не имела никакой связи с Британией» до развода. Притом первые из британцев, с кем Потанина контактировала после расторжения брака, были лондонские юристы по бракоразводным процессам, отмечается в решении суда.