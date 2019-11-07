Льва Шлосберга обвинили в оскорблении чувств верующих за текст о 4 ноября

Президент «Союза ветеранов Кавказских войн» Игорь Иванов потребовал от прокуратуры проверить высказывание депутата Псковского областного Собрания депутатов от партии «Яблоко» Льва Шлосберга, которое тот опубликовал в своем Facebook 4 ноября.

По мнению Иванова, в тексте содержится оскорбление чувств верующих, по крайней мере, он заявляет, что «Шлосберг использовал Казанскую икону Пресвятой Божией Матери, как одну из самых почитаемых икон Русской православной церкви, в качестве образа для определения жуликов, моральных уродов, воров, бесправных и насильников».

Как написано в его обращении, опубликованном «Псковской лентой новостей», содержание поста депутата нарушает статью 148 УК РФ (об оскорблении чувств верующих). В заявлении на имя прокурора области Иванов также указал конкретный отрывок публикации, полную версию которой ранее разместила на своем сайте радиостанция «Эхо Москвы» — о «единстве честных людей с жуликами, единство чистых людей с моральными уродами, единство обкраденных с ворами, единство бесправных с теми, у кого все права, по сути — единство жертвы с насильником». Ранее в тексте упоминается «тень Минина и Пожарского», которая «вкупе с ликом Казанской Божией матери... никак не облагородила другие (ныне живущие)... лица».

Кроме того, в заявлении Иванов ссылается на статью 15.1-1 Федерального закона №149, информируя прокурора, что по его мнению, текст Шлосберга содержит «информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации…».