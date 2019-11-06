Подозреваемый в убийстве главы Центра "Э" Ингушетии сбежал из Москвы в Дагестан

Полиция Москвы раскрыла личность предполагаемого убийцы начальника Центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Напомним, Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на западе Москвы. После этого СК возбудил уголовное дело, а трое вероятных исполнителей преступления были объявлены в розыск. Предполагается, что убийство начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии носило заказной характер.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах, в настоящее время установлена личность первого подозреваемого в совершении данного преступления — им оказался 45-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев.

По версии полиции, 5 ноября он уехал на рейсовом автобусе из Москвы в Хасавюрт (Дагестан). «Коммерсант» подчеркивает, что Картоев не числится в общедоступной базе МВД. Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.