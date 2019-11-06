Дождь, +10 градусов, низкое давление и гипоксия ждут москвичей 6 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 6 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется во власти циклона и его фронтальных разделов, что обусловит облачную погоду с дождем.

Воздух в Москве днем 6 ноября прогреется до 8..10, по области — 5..10 градусов тепла, что выше нормы почти на 9 пунктов.

Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с, однако в первой половине дня еще будут сохраняться порывы до 12-14 м/с. Атмосферное давление окажется пониженным и составит 737 мм ртутного столба.

По словам специалистов, такие погодные условия сформируют гипоксию — дефицит кислорода в воздухе составит более 14-15 единиц. Для метеочувствительных людей с симптомами кислородной недостаточности это наиболее нагрузочная погода, при которой повышается вероятность ухудшения самочувствия, в частности, при хронической ишемической болезни сердца, дыхательной и сердечной недостаточности, бронхиальной астме, бронхитах и других заболеваниях дыхательной системы.