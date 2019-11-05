Apple потратит $2,5 млрд на строительство доступного жилья в Калифории

Компания Apple выделит 2,5 миллиарда долларов на помощь в решении кризиса на рынке доступного жилья в Калифорнии, говорится в сообщении на сайте организации.

Из этих средств по одному миллиарду долларов пойдет в фонд строительства жилья для жителей с низким и средним достатком и на оказание помощи в оплате ипотеки при покупке первого дома. Ещё 300 миллионов долларов компания потратит на передачу своих земельных участков для жилой застройки, 150 миллионов долларов корпорация направит на поддержку новых строительных проектов в Сан-Франциско и его окрестностях, а 50 миллионов долларов пойдет на помощь бездомным.

Как отмечается в сообщении, руководство Apple обеспокоено стремительным увеличением стоимости домов и квартир в штате. Газета «Ведомости» напоминает, что ранее с подобными инициативами уже выступили в Microsoft: на строительство новых домов в пригороде Сиэтла компания потратит 500 миллионов долларов. Также Google и Facebook суммарно потратят на подобные проекты один миллиард долларов.