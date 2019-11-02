Аномальные для ноября +13 градусов ожидают москвичей на следующей неделе

На предстоящей неделе в центральную часть России придет мощный поток аномального субтропического тепла.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает телеканал «Звезда».

По его словам, в ночные часы температура воздуха в центральной части России и в столичном регионе, в частности, будет составлять от 3 до 8 градусов, в дневные — от 8 до 13 градусов, что для этого времени года является чрезвычайно высокими показателями.

Синоптик отметил, что «скромный» снежный покров, сформировавшийся в последние дни, вскоре растает, и «от первой атаки зимы не останется и следа».

В субботу, 2 ноября, в московском регионе погода будет определяться влиянием слабовыраженного теплого атмосферного фронта с запада, сообщил Тишковец. «Будет преобладать пасмурная погода, местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. В столице — плюс 1-3 градуса, в Подмосковье — от 0 до 3 градусов», — рассказал он.

В ночь на 3 ноября столбики термометра в Москве не опустятся ниже 0-2 градусов тепла. Днем воздух в столице прогреется до 3-5 градусов.

Накануне, 1 ноября, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что предстоящей зимой температурный режим в России будет в пределах нормы или несколько теплее.