Мониторинг ВШЭ выявил рост расслоения между ведущими и провинциальными вузами

Мониторинг качества знаний принятых в высшие учебные заведения абитуриентов, опубликованный Высшей школы экономики, в котором были вычислены средние проходные баллы ЕГЭ абитуриентов, поступающих на бюджетные специальности 722 вузов страны, выявил увеличение разницы в проходных баллах между ведущими и провинциальными вузами страны.

Количество вузов со средним баллом поступления выше 90 выросло с прошлого года с 9 до 14, а с баллом от 80 до 90 – с 15 до 64. По сравнению с 2012 г. общая доля вузов «для отличников» выросла с 3,4 до 10,8%, отмечает газета «Ведомости».

Как отмечается, процент вузов, куда поступают на бюджет с низкими и средними баллами, при этом упал до 59%. Это объясняется тем, что система школьного образования подстраивается под требования ЕГЭ. При этом падает средний уровень поступающих в сельскохозяйственные и часть транспортных, особенно провинциальных, вузов.

По мнению научного руководителя Института образования ВШЭ Исака Фрумина, сохранение тенденции расслоения вузов по качеству студентов может спровоцировать падение качества подготовки специалистов для некоторых профессий.

Издание «Проект» ранее также утверждало, что проблема вызвана соответствующей политикой Минобрнауки, которое «сокращало бюджетные места на социально-экономических направлениях и увеличивало их, например, на информатике, а в некоторые годы и на технических специальностях».

Колумнист «Ведомостей» Павел Аптекарь считает, что выходом из сложившейся ситуации может стать выделение «нескольких профильных вузов, способных стать локомотивами повышения качества образования и репутации этих профессий», а в провинциальные вузы абитуриентов можно привлекать «региональными стипендиями и созданием специальных групп для продвинутых студентов».