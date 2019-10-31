Маскимально допустимую долю расходов семей на ЖКХ предложили сокращать поэтапно

В Госдуме предложили предоставлять субсидии семьям, если расходы на оплату услуг ЖКХ превышют 15% от их дохода.

Соответствующую поправку внесли в законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый перед 2021 и 2022 годов» лидер фракции «Справедливая Россия» в нижней палате Сергей Миронов, а также член фракции, глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская, сообщается на сайте партии.

«Целью поправки является поэтапное снижение максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22% до 15%. Остальные траты должны компенсироваться государством», – говорится в сообщении. На финансирование адресной помощи с 2021 года предлагается направлять межбюджетные трансферты.

Отмечается, что ранее «Справедливая Россия» предлагала сократить максимальную долю расходов на ЖКХ до 10% бюджета семьи, однако большинство депутатов Госдумы инициативу не поддержало. «Цель у нас остается прежней, но сейчас мы предлагаем идти к ней поэтапно», – пояснил Сергей Миронов.

Как пишет ТАСС, проект трехлетнего федерального бюджета, принятый в первом чтении, предусматривает выделение межбюджетных трансфертов в размере 2,552 трлн рублей в 2020 году, 2,566 трлн рублей – в 2021-м, 2,482 трлн рублей – в 2022-м. Второе чтение проекта бюджета намечено на 19 ноября.