Самарчанку осудили на 2,5 года колонии за продажу справки об инвалидности

В Самаре суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы ранее судимую Румию Сайфуллову, которая пыталась продать за 250 тысяч рублей справку, подтверждающую вторую группу инвалидности. Об этом пишет портал «СитиТрафик».

Деньги за медицинский документ Сайфуллова получила в одном из торговых центров Самары. Перед судом женщина предстала по статьям «Посредничество во взяточничестве» и «Покушение на мошенничество». Кроме срока в колонии, осужденная также обязана выплатить в доход государства 700 тысяч рублей.

Согласно информации НИА «Самара», женщина в 2014 году уже была осуждена за похожее преступление на два года условно: в тот раз она обещала подделать рецепт на сильнодействующий препарат.