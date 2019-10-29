Минпросвещения хочет провести патриотические уроки сборки автоматов Калашникова

Министерство просвещения разослало по школам рекомендации провести уроки, посвященные грядущему столетию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, передает «Интерфакс».

В ходе уроков предлагается провести конкурс по сборке-разборке автоматов АК-47 и АК-74, сравнить их с американской полуавтоматической винтовкой М-16, а также рассказать школьникам об «аспектах жизни, творчества и общественной деятельности изобретателя в контексте содержания учебных предметов».

Уроки рекомендуется провести для детей всех возрастов. Как полагают в Минпросвещения, они помогут в патриотическом воспитании, а также в формировании «российской гражданской и цивилизационно-культурной идентичности школьников». Кроме того, мероприятие направлено на повышение интереса к службе в армии.