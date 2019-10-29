ЕСПЧ обязал РФ выплатить "Новой газете" и ее сотруднику из Омска 2 тысячи евро

Европейский суд по правам человека присудил «Новой газете» 2 тысячи евро из-за иска бывшего губернатора Омской области.

Об этом со ссылкой на опубликованное на сайте ЕСПЧ решение сообщает сама «Новая газета». Издание напоминает, что жалоба «Новой» и ее корреспондента в Омске Георгия Бородянского против России была связана с решением российских судов, ранее присудивших бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву 50 тысяч рублей из-за статьи 2005 года «Папа Омский или колокол в маске».

Европейский суд по правам человека счел вынесенное в пользу Полежаева постановление нарушением права на свободу самовыражения и присудил газете и ее сотруднику 1160 евро в качестве возмещения материального ущерба и еще 1000 евро — морального ущерба.