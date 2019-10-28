Психологам хотят делегировать право отстранять людей от работы в детдомах

Министерство просвещения РФ подготовило законопроект, который дополнит перечень медико-социальных процедур для сотрудников, работающих с детьми-сиротами. Чиновники предлагают отправлять таких работников на ежегодное психологическое обследование, передает АПИ.

В Минпросвещении дополнительные меры объясняют тем, что дети, оставшиеся без попечения родителей, представляют собой особую группу риска и могут стать жертвами преступлений. Стоит учитывать и то, что среди воспитанников домов большой процент детей с инвалидностью, что делает их особенно уязвимыми.

Авторы законопроекта пишут о необходимости психологического обследования для всех сотрудников учреждений, а не только педагогического состава. «В непосредственный контакт с детьми вступают также работники из числа обслуживающего персонала, например, повар, водитель, охранник», — уточняет замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Эксперты смогут рекомендовать не допускать до работы людей, чьи психологические проблемы и морально-нравственные качества будут свидетельствовать об их небезопасности для несовершеннолетних. У работника, в свою очередь, будет возможность оспорить эти результаты, но на период отстранения от работы заработная плата ему начисляться не будет.