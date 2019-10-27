В Казахстане женщина обнаружила на полу ТЦ фрагмент могильной плиты своего отца

Руководитель управления полиции города Усть-Каменогорск в Казахстане Даур Ибраев сообщил о проведении проверки по факту обнаружения в торговом центре фрагментов могильных плит, передает портал YK.KZ. Досудебное расследование будет проводится по статье о вандализме.

Местные жители нашли на территории городского ТЦ в новом пристрое на полу вместо обычных плит осколки мемориальных надгробий. В частности, горожане заметили фотографии пожилой женщины и троих мужчин мужчины, в одном из которых горожанка Наталья Андреева узнала своего отца.

Памятник сняли с могилы в 2014 году для установки нового мемориального объекта. «Художник отказался реставрировать старое фото и предложил сделать новое. Памятник сняли и увезли на переделку. Мы были уверены, что старое фото утилизировали, потому что нам его не вернули. А спустя 5 лет я узнала эту страшную новость», — рассказывает Наталья.

Сейчас все изображения с надгробий в торговом центре затерты. Lenta.ru сообщает, что в администрации ТЦ объяснили инцидент тем, что строители не заметили фрагментов лиц во время ремонта из-за пыли. А выполнявшая работы мастерская заявила, что памятники были выкуплены, поскольку их не собирались устанавливать на места захоронений.

В середине октября «Комсомольская правда» сообщала об обнаружении участниками общественного движения «Архнадзор» в тротуаре около Театра эстрады в Москве фрагментов могильных плит. Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев тогда заявил, что в этом нет ничего необычного, поскольку бесхозные надгробия используют для строительства с древних времен.