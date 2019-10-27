В 2021 году на увеличение конкурентоспособности вузов могут потратить 15 млрд

На финансирование вузов-участников проекта повышения конкурентоспособности в 2020 году планируют выделить десять миллиардов рублей, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В субботу завершилась работа профильного Совета проекта. Предполагается, что государственной поддержкой будет обеспечено 21 высшее учебное заведение. Все они разделены на три группы и в зависимости от принадлежности к группе вуз будет получать субсидию. Так, высшие школы из первой группы проспонсируются на 900 миллионов рублей, из второй — на 450 миллионов, а из третьей — на 120-130 миллионов.

Министр высшего образования и науки Михаил Котюков рассчитывает, что в конкурсном отборе программы примут участие порядка 50-60 российских вузов.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году сумму господдержки по проекту планируют увеличить до 15 миллиардов рублей.