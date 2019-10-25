Задержанного в Чечне участника перестрелки с пятью жертвами отправили в Ростов

В Грозном сотрудники полиции задержали одного из участников перестрелки фермеров в Ростовской области.

Как сообщается на сайте МВД по Чечне, задержанный мужчина 1974 года рождения прописан в Орловском районе Ростовской области. В настоящее время он опрошен чеченскими полицейскими и передан сотрудникам ростовских правоохранительных органов.

Напомним, перестрелка между двумя семьями фермеров, в результате которой погибли пять человек, произошла днем 22 октября на хуторе Чернозубовка. По факту произошедшего следственное управление СКР России по Ростовской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В рамках следствия два человека были задержаны, еще двое были объявлены в федеральный розыск.