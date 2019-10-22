Почти три четверти россиян считают чиновников, полицию и суды коррумпированными

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о результатах анонимного опроса, проведенного ведомством среди 38 тысяч россиян из разных регионов.

Он сообщил, что 78% граждан считают наиболее коррумпированными чиновников, которые участвуют в управлении государственной и муниципальной собственностью, с небольшим отрывом на втором месте идут сотрудники правоохранительных органов, которых в коррупции обвинили 77% респондентов, а 74% опрошенных назвали коррумпированными представителей судебной системы.

При этом 85% граждан уверены, что в государственных СМИ не рассказывают о большинстве коррупционных скандалов.

В прогресс в борьбе с коррупцией со стороны государства верят всего лишь 11% россиян, а большинство граждан уверены, что наиболее эффективный способ борьбы с коррупцией — это контроль за деятельностью должностных лиц со стороны гражданского общества.