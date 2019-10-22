Беглый бизнесмен Виноградов пытается избежать тюрьмы в лагере для беженцев

История с отказом Минюста Словакии выдать России обвиненного в мошенничестве бизнесмена грозит этой стране очередным внутриполитическим скандалом.

Если кто-то всерьез считает, что коррупция есть только в России, он ошибается, причем очень сильно. На Западе с этим все гораздо хуже, поскольку мы знаем о своих недостатках, а в той же Европе коррупцию нередко стыдливо прикрывают политкорректностью. Во всяком случае ситуация вокруг арестованного в прошлом году в Словакии российского бизнесмена Валентина Виноградова говорит именно об этом.

«Задержан он был по международному ордеру, который был выдан Россией. 24 июля поступило сообщение от прокуратуры Трнавского края, Словакия, которая подтвердила факт задержания гражданина Виноградова. Сообщение содержало информацию, что он задержан на 40 суток в соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче (экстрадиции). Насколько нам известно, Виноградов был задержан в Комарно на юге Словакии на мероприятии», — сообщил прошлым летом официальный представитель посольства России в Словакии Владислав Куликов.

К розыску пришлось подключать Интерпол, поскольку в России Валентин Виноградов, обвиняемый в мошенничестве, благоразумно не появлялся, предпочитая жить то на Кипре, то в испанской Оливии, то в окрестностях германского Ахена — «галопом по Европам», даже задержали его ни где-нибудь, а на скачках (по данным словацких СМИ они проходили в городке Шаморин).

Претензии к бизнесмену со стороны российских правоохранительных органов кратко изложила «Наша Версия»: «Под руководством Валентина Виноградова компания Midland Development в 2007–2009 годах должна была построить в России и на Украине более 1,5 млн кв. м недвижимости: офисов, торговых центров, гостиниц и жилых домов. Но в марте 2009-го девелопер объявил о заморозке проектов из-за нехватки финансирования. При этом наёмный директор Виноградов оказался собственником роскошного особняка и десятка других объектов элитной недвижимости, а также целого автопарка люксовых авто, среди которых были «Астон Мартин» и «Мерседес-Майбах».

Как Виноградову удалось сколотить состояние, можно понять по эпизоду, который есть в материалах следствия: приобретая для акционеров своей компании здание торгового центра в Москве, он указал в документах цену, завышенную на четверть миллиарда. Конечно, торговый центр назывался «Миллион мелочей», но 284 с лишним миллиона себе в карман — не такая уж мелочь. Недаром даже Василий Иордан, экс-глава службы безопасности Midland Development, так отозвался о своем бывшем начальнике:

«В компанию Валентин Виноградов пришел рядовым юристом после вуза, получал обычную зарплату… Уж точно не такую, чтобы можно было купить все эти его «заводы-пароходы»... В 2012–2013 годах от сотрудников стала поступать информация о том, что из компании выводятся деньги, в том числе и в оффшор».

Немудрено, что в 2016 году следователь 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Обычный криминал, мошенничество, вполне достаточное основание для выдачи преступника на родину. Так, собственно, в ноябре прошлого года решил и суд словацкого города Трнава. Верховный суд Словакии решение об экстрадиции Валентина Виноградова в Россию поддержал. Но, оказывается, в демократической Словакии Верховный суд страны местным чиновникам не указ.

Как, со ссылкой на словацкое телеграфное агентство TASR, в середине июля радостно сообщила Deutsche Welle, «министр юстиции Словакии Габор Гал отказался выдать России бывшего генерального директора компании Midland Development Валентина Виноградова, обвиняемого в РФ в махинациях с недвижимостью. По словам министра, данное решение обусловлено сомнениями в том, что в России Виноградову будет гарантировано справедливое судебное разбирательство с соблюдением международно признанной Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Этому предшествовал ряд громких заявлений бизнесмена: «Это 100-процентно сфальсифицированное дело. Я полагаю, это месть и «заказ». До суда после экстрадиции я могу попросту не дожить. Экстрадицию, в моем случае, я приравниваю к эшафоту».

Несмотря на то, что до запроса об экстрадиции бизнесмен был больше замечен в интересе к лошадям, чем к политике, это не помешало министру юстиции принять жалобы Валентина Виноградова на заказной и даже политический характер его дела близко к сердцу.

Впрочем, предположительно, принять чиновник от Виноградова мог не одни только жалобы, но и... наличные. Вот что пишут об этом возмущенные словацкие журналисты:

«Валентин Виноградов отправлял из-под стражи своей семье письма с инструкциями о воспрепятствовании уголовному преследованию в России. Однако, в настоящее время его близкие соратники начали давать показания против него и сообщать о возможной коррупции в отношении словацких властей».

О «малявах» Виноградова с примерными расценками «решения его проблемы» было известно и раньше. «Независимая газета», например, цитировала «часть одного из сообщений, принадлежащих Виноградову: «Вы понимаете, что сейчас нужно платить огромные деньги за непостижимое уголовное дело, когда за половину этих денег можно решить в Словакии вопрос о политическом убежище?» ...В другом письме, по данным издания, Виноградов пишет: «1 млн долл. я найду, главное – насколько люди уверены, что смогут закрыть вопрос?.. Короче, проговаривай детали».

Теперь детали стали известны, причем не со стороны, а непосредственно от людей из окружения скандального бизнесмена — Андрея Грищенко, нередко гостившего у Валентина Виноградова в Ахене, и Сергея Квашука, который бок о бок проработал с Виноградовым несколько лет. «Грищенко описал, как Квашук попросил его помочь Виноградову в Словакии. Помимо обычной деятельности, он должен был связаться по просьбе жены Виноградова с Сергеем Салмановым. Салманов должен был помочь им найти жилье, и, по словам Грищенко, он также поручился за адвоката Виноградова Даниэля Липшица, который, по его словам, является «уважаемым человеком, заслуживающим доверия, и имеет супер знакомства и контакты, потому что он когда-то был министром (юстиции)».

Показания Грищенко и Квашука уже зафиксированы в нотариальных актах и подтверждены на допросе в Национальном агентстве по уголовным делам 24 сентября (все копии заверенных документов есть в распоряжении «Собеседника»).

Андрей Грищенко, в частности, признался, что жена Валентина Виноградова — Елена и ее брат Павел Ходыкин рассказывали ему, как заплатили 150 тысяч евро за то, чтобы областной суд в Трнаве отказал в экстрадиции бизнесмена, как это не сработало, как родственники Виноградова были в шоке и решили «повлиять на решение министра юстиции», который «сможет отменить все ранее принятые решения»:

«Могу добавить, — пояснил Грищенко, — что на личной встрече в Братиславе в отеле Карлтон в феврале 2019 года г-жа Елена Виноградова и г-н Павел Ходыкин сказали мне, что если Верховный суд Словакии не примет решение в пользу г-на Виноградова, то единственной последней инстанцией будет министр юстиции и они сделают все, чтобы он принял решение в пользу г-на Виноградова».

Сергей Квашук при этом добавил, что «упомянутые Грищенко 150 тысяч евро были лишь авансом — такую же сумму семья Виноградовых должна была заплатить в случае устраивающего их постановления суда. Члены семьи Виноградова... выразили большое возмущение тем, что люди, которым они заплатили 150.000 евро, им не помогли, что они попросят деньги обратно... Позже г-н Ходыкин сообщил мне, что они нашли контакты с министром юстиции Словацкой Республики и собирают средства в Москве, чтобы передать их в Министерство юстиции Словацкой Республики».

Ту же информацию Квашук подтвердил и в Братиславском отделении Национального подразделения финансовой полиции Национального агентства по уголовным делам Президиума полиции в Братиславе. Там он подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестных преступников в словацком Минюсте, «которые должны были обеспечить, чтобы Валентин Виноградов, задержанный в Шаморине, летом 2018 года, в рамках процедуры экстрадиции в Российскую Федерацию был просто освобожден, а не подвергнут уголовному преследованию и экстрадирован в Российскую Федерацию».

Следователю полицейского корпуса майору Любошу Судимаку Сергей Квашук при этом прямо заявил, что «Валентин Виноградов не является политическим беженцем, он совершил экономические преступления в Российской Федерации».

Таким образом, в Словакии это рядовое уголовное дело о мошенничестве, совершенном к тому же в другой стране, грозит перерасти в скандал республиканского масштаба, который лишь дополнит череду коррупционных катаклизмов в местном правительстве. В прошлом году, после убийства писавшего о коррупции молодого журналиста Яна Кучака, премьер-министр страны Петер Пеллегрини едва не потерял свой пост. Тогда пришлось уйти в отставку главе полиции Словакии Тибору Гашпару. В марте этого года подал в отставку замгенпрокурора Петер Шуфлярский, которого уличили в переписке с предполагаемым киллером. Буквально на этой неделе был обнародован разговор между бывшим генпрокурором Доброславом Трнкой и олигархом Марианом Кочнером, находящимся под стражей, в том числе и за заказное убийство.

Не остался в стороне от коррупционного скандал и Минюст Словацкой Республики: в начале сентября ушла в отставку госсекретарь ведомства Моника Янковская, у которой тоже якобы были контакты с убийцами Кучака.

К министру юстиции Словакии Габору Галу и так-то доверия со стороны сограждан немного, а скандал с Виноградовым добавляет возмущение общества работой его ведомства.

В настоящее время российский бизнесмен, как сообщают наши источники, находится на полном государственном довольствии в лагере для политических беженцев. Туда его отправили после того, как он обратился за политическим убежищем. Видимо, после второго запроса об экстрадиции, он понял, что неизбежно попадёт в тюрьму. Теперь беглый предприниматель рассчитывает на то, что с подачи Минюста Словакии, с представителями которого, по мнению свидетелей, его родственники уже «договорились», он получит гражданство страны ЕС, где обустроит себе новую конюшню. Впрочем, не все так уж просто.

Буквально в сентябре Генеральная прокуратура РФ направила в Министерство юстиции Словацкой Республики второй запрос на экстрадицию Валентина Виноградова, на этот раз по другому уголовному делу — № 11801450139004135, возбужденному 24 августа 2018 года следователем по особо важным делам 9 отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. На этот раз беглый бизнесмен обвиняется в том, что в период с 22 августа 2013 года по 25 февраля 2014 года путем обмана и злоупотребления доверием, в составе организованной преступной группы, завладел правом собственности на нежилое помещение, расположенное на Олимпийском проспекте в Москве, стоимостью почти 100 млн рублей.

Наказание за подобное преступление — лишение свободы сроком до десяти лет, и как в этом случае поступит Габор Гал, еще неизвестно. Судя по всему, перед министром юстиции Республики сейчас стоит сложный выбор: лишиться либо своего поста из-за подозрения в коррупции, либо очередных 150 тысяч евро, которые могут предложить родные Виноградова за отклонение нового запроса об экстрадиции в Россию обвиненного в мошенничестве бизнесмена. На фоне вспыхнувшего в стране «Минюстгейта» чиновник вряд ли решится на столь откровенное «политическое самоубийство». Во всяком случае, 150 тысяч для этого точно будет недостаточно.