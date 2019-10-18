Роспотребнадзор подготовил поэтапный запрет одноразовых пластиковых пакетов

Минприроды и Роспотребнадзор планируют полностью запретить россиянам использовать пластиковые пакеты в ближайшие годы.

Об этом газете «Известия» рассказали в пресс-службе надзороного ведомства. Там отметили, что инициатива содержит план поэтапного отказа от использования одноразовых пластиковых пакетов в России.

Однако о том, когда именно планируется начать вводить запрет, в пресс-службе ведомства не сообщили. Экологи при этом рассчитывают, что к 2024 году эта мера вступит в силу окончательно.

В пресс-службе Минприроды газете сказали, что «концептуально поддерживают» поэтапное ограничение продажи одноразовых изделий из пластика. Эта мера, считает министерство, поможет снизить негативное влияние пластика на окружающую среду. «Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — сообщили представители ведомства.

В свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что вводить жесткий запрет на оборот пластиковых пакетов можно лишь после того, как будет решено, чем эти пакеты заменить. В настоящее время существует три варианта замены: бумажные пакеты, изделия из биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.