Самарского журналиста вынудили уволиться за критику его издания

Самарский журналист Максим Мельников выступил на конференции MEH&Co (Marketing, edutainment, humor) в Москве, в частности обсудив проблему «Почему лучше сесть на бутылку, чем работать в региональном медиа». В скором времени он перестал работать в региональном медиа по причине навязанного заявления по собственному желанию.

После выступления, в ходе которого Мельников рассказал о цензуре и самоцензуре в «Самарской газете», как он сообщает, его вынудили оттуда уволиться по собственному желанию, при этом «со стороны обиженного высокого начальства сделано всё было очень стрёмно и глупо».

Заместитель руководителя «Самарской газеты» настаивает, что Мельников уволился по собственной воле, однако, как отмечает TJ, запись разговора журналиста с руководителем говорит о том, что последний увидел в выступлении нарушение профессиональной этики.

В своем выступлении Мельников подчеркнул, что в его редакции работают «хорошие люди и крепкие профессионалы», проблему же он увидел в «условиях, не позволяющих делать классные проекты», среди которых перечислил консервативность и отсталость медиа в регионах, непрофессионализм людей, которые взаимодействуют с ними, непрофессионализм среди части сотрудников «Самарской газеты» (упоминался отдел рекламы), скромные зарплаты и трафик, построенный на кликбейте.