"Проект": дома-замка в 990 кв. м на участке жены ректора МГИМО нет в декларации

Издание «Проект» сообщает о незадекларированном доме, стилизованном под замок, на земельном участке в Барвихе в районе Рублево-Успенского шоссе, принадлежащем жене ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Журналисты, ссылаясь на данные Росреестра, сообщают, что площадь трехэтажного особняка составляет 990 квадратных метров, а в декларациях жены Торкунова его не было никогда. При этом рыночную стоимость участка расследователи оценивают в 300 миллионов рублей.

В пресс-службе университета на вопрос о незадекларированном доме ответили: «В декларации указана недвижимость в соответствии с правилами, предъявляемыми к подобного рода декларациям. Новые приобретения декларируются в установленном порядке по итогам календарного года», — таким образом не дав комментария относительно конкретного дома, не указанного в конкретной декларации.

Журналисты сообщают, что при годовом доходе Ирины Торкуновой в 22,7 миллиона рублей (в 2018 году) у нее также имеется другой участок в 1,5 тысяч квадратных метров, три квартиры общей площадью 300 квадратных метров, два дома в 169 и 365 квадратных метров и автомобиль BMW 116.

У её мужа, в свою очередь, также есть две квартиры, дачный дом и земельный участок на 8900 квадратных метров.