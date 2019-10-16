Организованный отлов краснокнижных животных будет наказываться сроком до 8 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нелегальный отлов и оборот животных, занесенных в Красную книгу, сообщает «Парламентская газета».

Отлов и продажа животных из Красной книги теперь будут квалифицироваться как преступления средней тяжести. В поправках введен дополнительный квалифицирующий признак о совершении преступлений из этой категории группой лиц по предварительному сговору. По этому обвинению нарушители могут попасть в тюрьму на восемь лет.

Максимальный срок заключения за добычу редких животных вырос с трех до четырех лет. Купля или продажа таких животных через интернет теперь грозит пятью годами лишения свободы.

За охоту с использованием служебного положения законодатели предусмотрели ответственность в виде заключения на срок до шести лет.