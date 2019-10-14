МЧС чаще будет проверять объекты для детей и пожилых

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предписал органам МЧС чаще инспектировать социальные учреждения, сообщает АПИ.

В частности, речь идет об объектах, где проводят время дети и пожилые (школы, детские сады, больницы, дома престарелых): их должны будут проверять раз в три года.

Подписанное Медведевым постановление фиксирует риск-ориентированный подход, который будет присваивать объектам категории риска.

Поправки внесут в документы понятие объектов чрезвычайно высокого риска, среди которых будут школы и учреждения, предназначенные для проживания не менее десяти детей или престарелых с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Такие объекты службы МЧС должны будут проверять ежегодно.

Отдельный режим проверок установлен для детских лагерей: их будут проверять каждую смену перед началом каникул.

Каждые два года будут проверятся торгово-развлекательные центры, вмещающие более пяти тысяч человек, круглосуточные медицинские стационары и военные санатории.

При этом постановлением сокращается частота проверок для объектов со значительным риском (до одного раза в три года). Объекты среднего уровня риска будут проверяться раз в пять лет, умеренного — раз в шесть лет.