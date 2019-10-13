В Калифорнии с 2023 года нельзя будет дарить и покупать меховые изделия

Губернатор Калифорнии подписал закон, запрещающий продажу новых изделий из натурального меха на территории штата.

Как предает ТАСС, закон распространяется на одежду, обувь, а также сумки, головные уборы и связки ключей.

Уточняется, что будет запрещено не только производить и продавать, но и дарить либо обменивать меховые изделия. Исключения предусмотрены для предметов религиозного назначения, а также для чучел зверей.

Отмечается, что Калифорния стала первым штатом, запретившим продажу меховых изделий. До этого подобные запреты были введены в городах Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Закон вступит в силу в 2023 году.