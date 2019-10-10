Госдума выделит по тысяче рублей в год на психологическую помощь беременным

Женщины на ранних стадиях беременности получат возможность обратиться за бесплатной психологической консультацией в пределах одной тысячи рублей, следует из проекта бюджета Фонда социального страхования (ФСС), который одобрил комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам замглавы ФСС Алексея Кошелева, решение выделить такую сумму денег на каждую из беременных женщин в 2020 году окажет положительное влияние на улучшение демографической ситуации в стране.

Таким образом, стоимость родового сертификата в 2020 году вырастет на тысячу рублей и составит 12 тысяч рублей, сообщает «Парламентская газета».

Выбор организации, которая окажет им психологическую помощь, женщины смогут сделать по своему усмотрению.