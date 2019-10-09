Johnson & Johnson выплатит $8 млрд компенсации из-за лекарства против шизофрении

Американскую компанию Johnson & Johnson обязали выплатить $8 млрд за побочный эффект от производимого ей препарата.



Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) 8 октября вынес соответствующий вердикт, пишет Reuters.



Иск подал 26-летний житель штата Мэриленд Николас Мюррей, который в детстве принимал нейролептик Risperdal. Выяснилось, что лекарство, которое выпускает компания, обладает побочным эффектом в виде гинекомастии, то есть увеличения молочных желез у мужчин. По словам истца, в холдинге знали об этом, однако не оповестили должным образом ни врача, ни пациента. Препарат был назначен Мюррею в 2003 году.



В 2015 году суд обязал Johnson & Johnson выплатить мужчине 1,75 миллиарда долларов. Тогда компания обжаловала этот вердикт. В феврале 2018-го апелляционный суд в Пенсильвании признал решение законным, но сократил сумму до 680 тысяч долларов. Мюррей, в свою очередь, не согласился с таким решением. В итоге размер выплат был увеличен судом до восьми миллиардов долларов.

В компании считают сумму назначенной компенсации несоразмерно высокой и убеждены, что решение суда tot будет пересмотрено.