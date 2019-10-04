Патрушев заявил о предотвращении четырех терактов в Центральной России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО заявил, что за восемь месяцев 2019 года правоохранительные органы предотвратили четыре теракта в Туле, во Владимире, в Тамбове и в Воронеже.

Также, как он сообщил, за это время произошли задержания 152 человек, обвиняемых в причастности к терроризму, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Патрушев поднял вопрос о противодействии терроризму, которое, по его мнению, не всегда соответствует нормам. Он отметил, что 11% мест массового пребывания людей ещё не обследованы на предмет защищенности от терроризма, а 22% не получили паспорт безопасности.

«Не везде применяются современные информационно-коммуникационные технологии, не в полной мере соблюдаются требования по оборудованию, отмечаются факты отсутствия на объектах систем оповещения и управления эвакуацией», — цитирует секретаря Совбеза издание.

Губернаторам ряда регионов Патрушев порекомендовал улучшить контроль за защитой уязвимых объектов. Особое внимание он обратил на Владимирскую и Рязанскую области, где 300 образовательных учреждений не находятся под охраной.