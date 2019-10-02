В августе в московском метро обнаружено 28 тысяч запрещенных к провозу предметов

С августа служба безопасности московского метрополитена перешла на усиленный режим работы, расширен штат инспекторов. Число пассажиров, которых сканируют металлоискателями и отправляют их кладь на рентген-аппарат, увеличено на 20%, сообщает АГН «Москва».

Всего за август в метро были досмотрены 15,5 миллионов пассажиров. За последний летний месяц сотрудники метрополитена проверили более 7 миллионов единиц багажа и обнаружили более 28 тысяч запрещенных к провозу предметов.

Пассажиры не могут перевозить в метро оружие, колющие и режущие предметы, ядовитые и легковоспламеняющиеся предметы, а также животных вне специальных переносок.