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В августе в московском метро обнаружено 28 тысяч запрещенных к провозу предметов

Общество
17:14, 02 октября 2019

С августа служба безопасности московского метрополитена перешла на усиленный режим работы, расширен штат инспекторов. Число пассажиров, которых сканируют металлоискателями и отправляют их кладь на рентген-аппарат, увеличено на 20%, сообщает АГН «Москва».

Всего за август в метро были досмотрены 15,5 миллионов пассажиров. За последний летний месяц сотрудники метрополитена проверили более 7 миллионов единиц багажа и обнаружили более 28 тысяч запрещенных к провозу предметов.

Пассажиры не могут перевозить в метро оружие, колющие и режущие предметы, ядовитые и легковоспламеняющиеся предметы, а также животных вне специальных переносок.

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