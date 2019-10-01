В Самаре судят активиста ОНФ за коммерческий подкуп

Самарский депутат районного совета, предприниматель и активист «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Аркадий Лазарев оказался на скамье подсудимых по делу о коммерческом подкупе.

23 сентября его задержали по подозрению в требовании взятки в размере 1,5 млн рублей с местных предпринимателей. При получении этой суммы Лазарев должен был отказаться от участия его компании в аукционе Агентства по управлению государственным имуществом региона.

25 сентября Лазарев был отправлен в СИЗО на два месяца, но 1 октября защита подала апелляцию на это решение, сообщает портал «СитиТраффик». Адвокаты просят перевести Лазарева под домашний арест, ссылаясь на проблемы со здоровьем у подсудимого. Сообщается, что во время допроса он пережил сердечный приступ.

Сам Лазарев своей вины не признает и на суде заявляет, что деньги он получал за продажу своей компании. «Коммерсантъ» пишет, что следствие установило связь подсудимого с ОПГ, что Лазарев тоже отрицает. По словам депутата, его уголовное преследование связано с интересами его коммерческих оппонентов.

Известно, что местное отделение «Единой России», в котором состоит Лазарев, на время следствия приостановило членство депутата в партии.