Минсельхоз не прогнозирует рост цен на вино после введения единого акциза

Минсельхоз отрицает возможность роста цен на вино, по мнению министерства, механизм поддержки российских производителей вина сможет «значительно снизить для них эффективную ставку налогообложения и создать дополнительные стимулы для развития».

Ранее Владимир Путин утвердил закон о единой ставке на акциз для российских и зарубежных вин. Как отмечает «КоммерсантЪ», эта мера необходима согласно требованиям ВТО.

По этому закону акциз на российское вино вырастет с 5 рублей за литр до 30 рублей, а для игристых вин с 14 рублей до 40 рублей за литр. Акциз на иностранные вина раньше составлял 19 рублей, для игристых вин — 37 рублей.

Также закон предполагает увеличение акциза на виноград до 30 рублей за тонну и до 31 рубля для виноматериалов.

Новые акцизы вступят в силу в 2020 году и будут увеличиваться на один рубль в год до 2022 года. Но для производителей, которые делают вино из винограда, выращенного на территории РФ, предусматривается возможность налогового вычета.

Как сообщил «Коммерсанту» директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, импортное вино подорожает на 10%, а стоимость винных напитков вырастет на 20%.

При этом генеральный директор компании «Игристые вина» Юрий Дудко отмечает, что наибольшие проблемы повышение акциза вызовет у небольших виноделен на юге страны, так как дополнительные инвестиции понадобятся до того, как им оформят налоговый вычет.