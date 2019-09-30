В Петербурге закрыли дело родителей, чья приемная дочь умерла от СПИДа

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд из-за истечения срока давности закрыл уголовное дело в отношении супругов Юрия и Елены Сычевых, чья приемная дочь умерла из-за отсутствия лечения ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает РАПСИ.

В 2015 году суд обязал супругов начать антиретровирусную терапию для приемной дочери, но они проигнорировали это требование. Девочка умерла из-за отсутствия лечения в реанимации в августе 2017 года.

Отец семейства Юрий Сычев является священником, настоятелем нескольких храмов. До этого он работал в структуре МВД и в системе противопожарной службы.

Супругов обвиняли в причинении смерти по неосторожности и в оставлении в опасности. Сам Сычев вину отрицал, а защита заявляла, что супруги боролись за жизнь дочери, но болезнь оказалась сильнее. Прокурор не стал возражать против закрытия дела.