В России увеличилось число амурских тигров

Президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова на международном фестивале «День тигра» во Владивостоке сообщил, что в России увеличилась численность «краснокнижного» амурского тигра, передают «РИА Новости».

«В последние годы благодаря неустанному, кропотливому труду учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров удалось добиться серьезных, ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра», — заявил Путин.

Фестиваль «День тигра» проходит во Владивостоке в юбилейный двадцатый раз. В этом году он продолжается с 27 по 29 сентября.

Национальная стратегия по сохранению амурского тигра была утверждена в России в 2010 году. В начале года сообщалось, что актуальная численность амурского тигра на сегодняшний день в России составляет 550-580 животных. Полномасштабный учет планируется провести в 2020 году, писала «Российская газета».