Чувства посетителей ВДНХ освежат "Лентой Мебиуса"

Новый ландшафтный аттракцион в форме знаменитой ленты Мебиуса появится в следующем году на ВДНХ. Пешеходный маршрут окружат тщательно отобранными зелеными насаждениями, воздействующими на все пять человеческих чувств. Работы по созданию уникального рекреационного объекта уже начались.

«Лента Мебиуса», как назвали аттракцион, появится в зоне ландшафтного парка «Природа культивируемая». Высота конструкции составит порядка восьми метров, а протяженность пешеходного маршрута – 300 метров. На прочный фундамент установят каркас, фасады которого будут выполнены из металлических панелей. Для посетителей оборудуют специальные ходовые настилы. Кроме того, аттракцион украсит архитектурно-художественная подсветка.

Главной изюминкой «Ленты Мебиуса» станет окружающий ее «Сад пяти чувств» - флористический комплекс, обращающийся ко всем пяти известным сенсорным системам человека. В «Саду осязания» можно будет погладить шершавую сосновую кору и ощутить упругость хвойных иголок, в «Саду звуков» - послушать шорох листвы лип, берез и тополей, а в «Саду запахов» почувствовать густой аромат цветущих растений, меняющийся вслед за сезонами года. «Сад вкуса» образуют плодовые кустарники – от аронии до смородины, а «Сад зрительных ощущений» состоит из цветников, растения в которых зимой и летом будут создавать совершенно особые визуальные эффекты.

Работы по созданию аттракциона завершатся в 2020 году.

Напомним, что реконструкция территории и инфраструктуры ВДНХ стала одним из крупнейших городских проектов в сфере благоустройства. Городские власти последовательно восстанавливают исторический облик местных архитектурных шедевров, реставрируют объекты культурного наследия и делают выставку более удобной и комфортной для посетителей.

«В течение последних лет мы упорно трудимся над тем, чтобы возродить ВДНХ, не только возродить, но и сделать ее более современной, интересной площадкой», - заявил весной этого года мэр Москвы Сергей Собянин, сравнив историческую часть выставки с машиной времени, переносящей посетителей в эпоху середины прошлого века.