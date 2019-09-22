В Геленджике жителям опечатали сейфы с оружием перед приездом патриарха

Адвокат по уголовным и семейным делам Татьяна Третьяк из Геленджика сообщила, что в ее дом пришли правоохранители и опечатали отцовский сейф с оружием. Эта мера якобы была призвана обезопасить патриарха Кирилла, который накануне приезжал в город.

«Блокнот Краснодар» сообщает, что у правоохранителей при этом не оказалось при себе скотча и бумаги и они попросили ее у хозяев дома. Правозащитница отметила, что с подобными визитами полицейские приходили и в другие дома, где есть оружие.

Портал «Юга» уточняет, что сотрудники МВД при опечатке не составляли никаких актов и не сообщали, по истечении какого срока можно будет вскрыть сейфы.

Патриарх Кирилл приезжал 21 сентября в Геленджик в Свято-Вознесенский кафедральный собор, где провел литургию по случаю празднования Рождества Пресвятой Богородицы.