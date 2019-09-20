Российский мусор впишут в схему

Сбор, перевозка и переработка во всех российских регионах после нового года будут сведены в единую схему – для повышения эффективности обращения с отходами

В начале 2019 года в России стартовала мусорная реформа – программа мер по переработке отходов и сокращению их вредного влияния на экологию. За прошедшее с тех пор время регионы успели разработать собственные схемы обращения с отходами, которые теперь должны лечь в основу единой российской схемы. Как сообщил на днях генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, федеральную схему обращения с коммунальными отходами планируется утвердить в первом квартале 2020 года.

- К настоящему моменту мы проверили около 60 субъектов, до конца ноября мы проверим все регионы. После того, как все территориальные схемы в обновленном виде будут приняты, в декабре появится федеральная схема, которая будет утверждена в I квартале 2020 года. Это гарантия, что в субъектах территориальные схемы не будут меняться безосновательно или слишком часто, - рассказал Буцаев в интервью агентству ТАСС. - Юридическая возможность менять каждый год территориальные схемы отпадет с принятием федеральной схемы.

Необходимо отметить, что именно отсутствие четких правил игры стало причиной многих неурядиц, постигших отечественный рынок отходов. Для переработки и утилизации мусора на современном технологическом уровне требуются серьезные капиталовложения, «отбить» которые в короткий срок невозможно. Поэтому любые изменения в оговоренном заранее порядке сбора, транспортировки, сортировки, переработки и утилизации мусора немедленно и достаточно болезненно отзывались на участниках рынка. Некоторые из них даже были вынуждены отказаться от уже начатых проектов.

Создание схемы обращения с коммунальным мусором федерального уровня станет мощным стабилизирующим фактором отраслевого значения. В национальном проекте "Экология", где схема указана в разряде целевых показателей, последним сроком ее принятия значится 31 декабря 2020 года. Однако региональные схемы должны быть готовы намного раньше - до конца 2019 года, напомнил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Российский экологический оператор, в чьи задачи входит сопровождение мусорной реформы, работает над федеральной схемой обращения с отходами уже 6 месяцев. Рабочую версию, объединяющую данные изо всех регионов, РЭО планирует представить до конца 2019 года. В нее войдут крупные источники отходов, все объекты перегрузки, накопления, сортировки, переработки и сжигания отходов, а также мусорные полигоны.

Наряду с введением федеральной схемы упорядочивать обращение с отходами в России планируется еще несколькими способами. В частности, экологический оператор продвигает в правительстве вариант создания гарантийного фонда, который облегчит получение кредитов региональными операторами. Также в качестве меры господдержки может быть введена компенсация части капитальных затрат регоператоров.

О необходимости радикального изменения существующей практики переработки и утилизации коммунальных отходов говорит уже тот факт, что из 165 российских проектов обработки мусора критериям нацпроекта «Экология» сегодня соответствуют лишь 15. На их долю приходится всего 3% мусора, проходящего сортировку в стране. Между тем, согласно плану реформы, уровень утилизации отходов к 2024 году должен возрасти до 36%, а переработки отходов - до 60%.

Пока же, увы, свыше 90% произведенного в России мусора просто вывозится на полигоны. На сокращение этого объема путем сортировки и переработки в рамках нацпроекта «Экология» планируется потратить почти 300 млрд рублей. На эти средства будут рекультивированы старые свалки и построены мусороперерабатывающие и мусоросортирующие заводы. Федеральная схема обращения с отходами позволит наилучшим образом распределить мусоропотоки от центров сбора к этим объектам, причем не исключено, что мусор из одного региона будет перерабатываться на предприятиях соседнего.