С 1990 года число несовершеннолетних, вступивших в брак, снизилось на 94%

С 1990 года число несовершеннолетних девушек, вышедших замуж, уменьшилось в РФ в 15 раз — с 72 тысяч до 4,6 тысяч, сообщают РИА Новости со ссылкой на Росстат.

При этом число юношей, вступивших в брак до совершеннолетия, упало с 13 500 до 454 человек.

Как объяснила агентству заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, причиной этого могло стать возросшее число резонансных дел об изнасиловании несовершеннолетних и страх уголовного преследования, а также общее изменение в подходе людей к этому вопросу, которые хотят сначала получить образование и начать зарабатывать, а после создавать семью.

Также, по её словам, многие социологи связывают это с «инфантильностью» молодых людей, вызванной усилением родительской опеки.

Эксперт подчеркнула, что многое в данном вопросе зависит от общественного отношения, а значит, и от социокультурных традиций.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что более четырех тысяч детей родились только в 2018 году у несовершеннолетних девушек, из них пятеро стали пятыми для семнадцатилетних матерей, а из почти тысячи пятнадцатилетних мам 22 родили уже повторно.