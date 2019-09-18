Росгидромет сообщил жителям Подмосковья об опасности из-за ночных заморозков

С 19 по 21 сентября в Московской области будет действовать «желтый» погодный уровень из-за ночных заморозков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что первые заморозки в Москве и области ожидаются в ночь с субботы на воскресенье.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Росгидромет, опасность того, что температура воздуха упадет ниже нуля, будет сохранятся в столичном регионе с 19 по 21 сентября. В связи с этим синоптики вводят «желтый» погодный уровень и предупреждают жителей области о потенциальной опасности.

«Заморозки. Период предупреждения с 00:00 19 сентября до 00:00 21 сентября», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 18 сентября, москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени: метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса. При этом днем в среду воздух в столице прогрелся лишь до 12..14 градусов тепла.



