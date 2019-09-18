Давление в Москве в третий раз за 70 лет опустилось до сентябрьского рекорда

Метеорологи сообщили, что атмосферное давление в столице опустилось до сентябрьского барического «дна».

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», к настоящему моменту столичные барометры зафиксировали феноменально низкое для середины сентября атмосферное давление, которое составляет 734,2 мм ртутного столба. По словам синоптиков, это значение на 11-12 пунктов ниже нормальных показателей.

«Такой феномен называет барическим "дном". К 15:00 на базовой московской метеостанции станции ВДНХ барометр показывал 734,2 мм ртутного столба (или 979 гПа). Столь низкое давление в этих числах сентября — явление редкое. За 70 лет метеорологи зафиксировали только два случая, когда давление опускалось ниже 980 гПа. Последний случай был в 2002 году. А минимальное атмосферное давление было зафиксировано в 1948 год, и оно составило 937,5 гПа», — рассказали метеорологи.

В погодном центре также отметили, что в ближайшие часы давление начнет резко повышаться и к вечеру 19 сентября сможет достигнуть нормы (745 мм ртутного столба), что спровоцирует волну метеопатических реакций у жителей города и области.