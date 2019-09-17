Экстренные психологи с начала года приняли 3,5 тысячи звонков из Подмосковья

В Подмосковье экстренную психологическую помощь по телефону «112» с начала года получили около 3,5 тысячи человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу зампредседателя правительства Московской области Дмитрия Пестова сообщает агентство «Москва».

«Порядка 3,5 тысячи вызовов обработали операторы-психологи "Системы-112" Московской области с начала 2019 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что по единому номеру службы спасения «112» можно не только вызвать экстренные службы, но и получить психологическую помощь. Там напомнили, что операторы-психологи «Системы-112» Московской области работают с людьми, которые находятся в суицидальном состоянии, а также с теми, у кого имеются серьезные заболевания, кто столкнулся с потерей близких, семейными проблемами и другими стрессовыми ситуациями.