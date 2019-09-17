"Тайных свидетелей" в судах РФ защищают простынями и ведрами

Глупые американские суды носятся со своими тайными свидетелями. Прячут, делают пластические операции, полностью меняют людям жизнь. И тратят на это, очевидно, немалые средства из бюджета. Учитесь у Верх-Исетского суда Екатеринбурга!

Там рассматривалось дело участника «скверных» протестов Станислава Мельниченко, которого обвиняют в оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова. Зачем в таком бесхитростном деле понадобился тайный свидетель, нам неведомо. К тому же он особой ясности не добавил: сказал только, что шел по скверу и застал перепалку предполагаемого злодея с несчастной жертвой. Но когда именно случилось эпохальное событие, ответить не смог.

Возможно, скованность свидетеля объяснялась не тем, о чем вы подумали, а тем, что от публики его скрыли с помощью полосатой простыни в дверном проеме. Откуда в суде взялась простыня, история умалчивает. А чтобы никто не смог его вычислить по голосу, ему в качестве голосового модулятора выдали ведро, которое одолжили у уборщицы. Вот и все судопроизводство в одном ведре.

В этом ведре происходит немало занимательного. Вот в Новомосковском горсуде Тульской области на днях не был допущен на процесс адвокат по соглашению Дмитрий Сотников. Судья Любовь Соловьева отказалась принимать у него ордер, а потом и вовсе приказала приставам удалить помеху правосудию, не желающую ни покидать зал, ни оставаться в нем в качестве слушателя. Сотникова выволокли из суда, по пути избив прямо в коридоре. Затем процедура повторилась уже в СК.

«Возможно (точнее, так оно и есть), судья с помощью кивал-назначенцев планировал быстренько допроситься, отсудиться и сбежать в совещательную, а тут такое… – высказался по этому поводу адвокат Михаил Беньяш. – И ее честь вознегодовала».

Знаете, почему, как мы думаем, судья Соловьева такая злая? Потому что у нее ведра нету! Ведром ведь еще можно и адвокатов гонять.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №35-2019 под заголовком «Грузите правосудие ведрами».