Запрета на прием кавказцев в военные училища "нет и быть не может", заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин опроверг информацию о запрете на прием в военные училища выходцев из республик Северного Кавказа.

Отвечая на вопрос одного из жителей дагестанского села Ботлих, Путин отметил, что такого запрета «нет и быть не может», по его мнению, в вооруженные силы наоборот нужно привлекать молодых людей с Кавказа. Он также отметил, что они нужны не только в армии, но и в правоохранительных органах.

Особое внимание Президент уделил положению выходцев с Кавказа в Сирийской военной полиции.

«Это же была моя прямая команда — собрать подразделение военной полиции [в Сирии] преимущественно из выходцев с Кавказа, министерство обороны мое указание выполнило... Местное население им доверяет, просит, чтобы пришла наша военная полиция и встала на охрану объектов и даже целых населенных пунктов», — цитирует слова Путина РИА Новости.

Вопрос жителя был вызван личными обстоятельствами — его сыну, как сказал мужчина, не удалось поступить в военное училище в Новосибирске. Услышав это, Президент, как можно предположить из его слов, пообещал организовать поступление юноши: «У вас есть хорошие связи, они вам точно помогут, скажите, куда он хочет поступить, и считайте, что он поступил».

Природу обстоятельств, которые предположительно повлияют на поступление молодого человека в училище, Путин не уточнил.