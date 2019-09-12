Трех чеченок заставили извиниться перед Кадыровым за просьбу помочь с жильем

Замглавы кабмина Чечни Иса Тумхаджиев призвал «следить за своими женщинами» мужей чеченок, попросивших помочь им с жильем.

Об этом со ссылкой на сюжет ЧГТРК «Грозный» пишет «Кавказский узел». Издание отмечает, что такая реакция властей республики последовала после обращения к Рамзану Кадырову трех уроженок Чечни, 20 лет назад переехавших в Дагестан.

Женщины сообщили, что «проживают в плохих условиях», им якобы «негде жить и некому помогать». Однако глава Чечни на это заявил, что они сами виноваты — одна «накрутила долгов», «другую выгнали домашние», и потребовал привезти их в Чечню.

Позднее чеченок вместе с их родственниками пригласили на встречу с первым замглавы кабинета министров Чеченской республики Исой Тумхаджиевым, руководителем администрации главы Чечни, главами районных администрации и силовиками. В ходе встречи женщинам объявили, что их действия «не соответствуют чеченским адатам». Кроме того, Тумхаджиев обратился к мужьям чеченок с просьбой «следить за своими женщинами».

В конце телесюжета женщинам пришлось принести властям Чечни публичные извинения, а их родственникам — пообещать, что вернут их на родину.