Солнечную погоду, без осадков и +24 градуса пообещали москвичам 12 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в четверг, 12 сентября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки в столичном регионе сохранится влияние антициклона, что обусловит теплую погоду без осадков.

Воздух в Москве днем 12 сентября прогреется до 22..24, по области — до 19..24 градусов тепла. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление останется повышенным и в середине дня достигнет 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит около 40%.

По словам специалистов, такие погодные условия не должны вызвать заметных метеопатических реакций даже у метеозависимых людей.